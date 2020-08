코로나 신규확진 288명…사흘째 200명 넘어

일주일간 신규 확진 1576명

울산·제주 제외 전국 15개 시·도서 집계

[아시아경제 최대열 기자, 조현의 기자] 20일 확인된 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자는 288명으로 집계됐다. 사흘 연속 200명이 훌쩍 넘는 2차 대유행의 고비가 이어지는 것이다. 수도권교회를 중심으로 한 집단감염이 번지면서 국내 발생이 276명, 해외 유입으로 추정되는 환자 12명이 새로 나왔다. 울산ㆍ제주를 제외한 전국 15개 시도에서 환자가 발생하는 등 전국 확산 양상이 한층 뚜렷해졌다.

중앙방역대책본부에 따르면 이날 0시 기준 신규 확진자는 288명으로 국내 누적 환자는 1만6346명으로 늘었다. 신규 확진자가 세 자릿수를 기록한 건 지난 14일 이후 일주일 연속으로 이 기간 누적 환자만 1576명에 달한다. 사랑제일교회 등 수도권 교회를 중심으로 번진 감염이 전국 각지에서 확인되는 가운데 산발적으로 퍼진 각각의 감염 집단에서도 접촉자 등을 중심으로 확진되는 이가 꾸준히 늘고 있다.

서울ㆍ경기ㆍ인천 등 수도권 누적 환자는 5150명으로 국내 코로나19 사태가 불거진 지 7개월 만에 5000명을 넘어섰다. 전국 확진자의 3분의 1에 달한다. 감염 후 완치돼 격리해제되는 이보다 신규 확진자가 몇 배 이상 많아지면서 격리돼 치료 중인 환자도 1976명으로 늘었다. 불과 열흘 전까지만 해도 600명대 초반까지 줄었었는데 3배 이상 늘어난 셈이다. 과거 신천지예수교나 이태원클럽 유행 때와 달리 최근 교회를 중심으로 한 집단감염의 경우 중장년ㆍ고령층 환자 비중이 높아 인명피해 우려도 커졌다.

수도권의 경우 중증환자 치료병상으로 보유 중인 340개 가운데 80%(18일 기준)가량이 찼는데, 당분간 신규 환자가 꾸준히 세 자릿수 이상 나올 것으로 예상되는 만큼 병상 확보에도 비상등이 켜졌다. 방역당국은 경증ㆍ무증상 환자를 치료하기 위해 2000명 이상의 환자를 받을 수 있는 생활치료센터를 준비하는 등 선제대응에 나섰다.

박능후 중앙재난안전대책본부 1차장은 "감염병 전담 병원의 병상을 최대한 확충하고 중증환자를 치료하기 위한 병상도 역량을 갖춘 병원과 협조해 확대하겠다"고 말했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr조현의 기자 honey@asiae.co.kr