이 와중에…총파업 돌입하는 의사들

[아시아경제 조현의 기자] 의과대학 정원 확대 등에 반발해 2차 집단휴진을 예고한 의료계가 정부와 이견을 좁히지 못하고 21일부터 단체행동에 들어간다. 전국적 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 속에 전공의와 의사들이 예정대로 단체행동에 돌입하면서 의료 공백을 우려하는 목소리도 커지고 있다.

20일 의료계에 따르면 대학병원에서 수련 중인 인턴, 레지던트 등 전공의들이 21일부터 무기한 파업에 돌입하는 데 이어 의사협회는 오는 26일부터 3일간 총파업에 들어간다. 의료계는 의대 정원 확대를 비롯해 ▲첩약 급여화 시범사업 ▲공공의대 설립 ▲원격의료(비대면 진료) 도입 등 정부의 의료 정책을 '4대 악(惡)'으로 규정하고 재검토를 촉구하고 있다.

전공의들은 21일 인턴과 레지던트 4년 차, 오는 22일 레지던트 3년 차, 23일 레지던트 1년 차와 2년 차까지 순차적으로 업무에서 손을 뗄 방침이다. 복귀 시점은 정해지지 않았다. 무기한 파업 이후에는 사직서 제출, 전문의 시험 거부 등에도 나선다.

개원의 중심의 전국 의사들은 오는 26~28일 2차 집단휴진을 벌인다. 대한의사협회(의협)는 최근 수도권을 중심으로 코로나19 환자가 급증하면서 정부에 대화를 제안했지만 전날 열린 간담회에서 이견을 좁히지 못했다. 김대하 의협 대변인은 "보건복지부가 기존 정책을 유지한다는 전제를 고수해 도저히 합의할 수가 없었다"며 "제2차 전국의사총파업을 예정대로 추진할 것"이라고 밝혔다.

전국 의대 본과 4학년 학생들도 응시 예정이던 의사 국가고시를 취소하는 등 단체행동에 동참하고 있다.

상급종합병원에서 교수의 수술과 진료를 보조하고 입원 환자의 상태를 점검하는 전공의부터 동네의원 개원의까지 단체행동에 들어가면서 의료 공백이 불가피할 것으로 보인다. 주요 대학병원은 이에 예약 환자 규모를 줄이고 수술 일정을 연기하는 등 대응에 나섰다.

서울아산병원은 21일부터 일부 외래진료와 입원 예약을 소폭 감축하고 응급 정도가 낮은 수술은 미뤘다. 세브란스병원은 인력을 재배치하고 입원전담전문의를 활용해 진료 공백에 대응하겠다는 방침이다.

다만 응급실, 중환자실 등 필수 의료 분야는 유지된다. 김대하 의협 대변인은 전날 복지부와의 협의 불발 후 "앞으로의 단체행동 시에도 필수 의료 기능을 유지할 것"이라며 "환자의 불편을 최소화한다는 원칙은 분명하게 지켜야 한다"고 밝혔다. 이어 "(앞서 진행된) 단체행동에서도 큰 우려가 있었지만 의료 대란은 없었다"면서 "일부 환자 불편은 죄송하다"고 했다.

