[아시아경제 최신혜 기자] 롯데제과가 인기 크래커의 대표 브랜드인 ‘제크’에 짭조름한 맛을 강조한 ‘제크 찐 치즈칩’을 출시했다고 20일 밝혔다.

제크 찐 치즈집은 최근 트렌드로 자리잡은 홈맥, 혼술족을 대상으로 시원한 맥주에 어울리는 안주 과자를 표방하고 있다. 덴마크산 체다치즈 시즈닝을 뿌려 입 안 가득 퍼지는 치즈 풍미가 특징이다. 안데스산 호수염을 사용해 첫맛은 짭조름하고 뒷맛은 깔끔, 담백해 안주 과자로 제격이다.

롯데제과는 향후 맥주에 어울리는 다양한 안주 과자를 개발, 선보일 예정이다.

최신혜 기자 ssin@asiae.co.kr