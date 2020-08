코스피, 개인·외국인 매수세에 낙폭 축소…"삼성바이오로직스 시총 2위"

코스피 2339.91로 하락 출발

코스닥시장선 바이오 종목 강세

[아시아경제 이민지 기자] 코스피가 전 장보다 하락 출발했지만, 개인과 외국인의 매수세에 낙폭을 축소하고 있다.

20일 오전 9시 20분 코스피는 전 장보다 0.3%(7.07포인트) 내린 2353.47을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 장보다 0.87%(20.63포인트) 내린 2339.91로 장을 시작했다. 현재 코스피시장에선 외국인과 개인이 각각 420억원, 1777억원어치 주식을 사들였다. 기관은 홀로 2161억원어치 주식을 내다 팔았다.

서상영 키움증권 연구원은 “미국 연방준비제도가 과도한 유동성 확대에 대해 우려를 표명한 점은 시장이개별 기업의 기본적인 가치에 주목하게 할 것”이라며 “한국 증시는 과도한 상승을 보였던 종목군에 대해서는 차익 매물이, 견고한 실적에도 불구하고 저평가된 기업들에는 매수세가 유입되는 모습을 보일 것”이라고 설명했다.

시가총액 상위 종목인 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 57,800 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 57,800 2020.08.20 00:00 장중(20분지연) 관련기사 삼성 TV, 차세대 화질기술 'HDR10+' 영상 서비스 확대삼성전자, 외국인 54만 5239주 순매도… 주가 -1.03%"중소기업과 함께 성장할 것"…삼성전자, 온라인 '우수기술 설명회' 개최 close 는 전 장보다 0.87%내린 5만7300원에 거래됐다. 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 809,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 34,890 전일가 809,000 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]삼성바이오로직스, SK하이닉스 제치고 시총 2위삼성바이오로직스, 외국인 4808주 순매도… 주가 0.87%코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선 close 는 전 장보다 1.35% 오르고 SK하이닉스는 1.33% 내리면서 시총 순위가 변동됐다. 이외에 네이버(0.63%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 686,000 전일대비 3,000 등락률 +0.44% 거래량 214,545 전일가 683,000 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승LG화학, 이시간 주가 -0.29%.... 최근 5일 개인 45만 5667주 순매수코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선 close (1.61%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 310,000 전일대비 6,000 등락률 +1.97% 거래량 421,426 전일가 304,000 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온, 외국인 12만 1272주 순매도… 주가 0.0%우리가 먼저 간다! 항체치료제 및 DNA백신 효능결과 확인!셀트리온, 주가 30만 6000원.. 전일대비 0.66% close (2.63%), 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 376,500 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 303,810 전일가 376,500 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 카카오, 외국인 21만 8313주 순매도… 주가 -0.4%코스피, 오후에도 반등 흐름 유지하며 2360선카카오, 주가 37만 7500원.. 전일대비 -0.13% close (0.40%)는 올랐다.

코스닥지수는 같은 시각 전 장보다 0.08%(0.62포인트) 오른 819.36을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 장보다 0.25%(2.11포인트) 내린 816.63으로 장을 시작했다. 코스닥시장에선 외국인이 369억원, 기관이 403억원어치 주식을 내다 팔았고 개인 홀로 794억원을 순매수했다.

코스닥시장에선 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 102,000 전일대비 2,100 등락률 +2.10% 거래량 603,978 전일가 99,900 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 셀트리온헬스케어, 이시간 주가 -0.3%.... 최근 5일 기관 36만 3000주 순매도코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close 가 전 장보다 2.10% 오른 10만2000원을 기록했다. 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 235,100 전일대비 5,900 등락률 -2.45% 거래량 844,100 전일가 241,000 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 씨젠, 이시간 주가 -8.54%.... 최근 5일 기관 16만 7978주 순매도코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승코로나 재확산에 다시 불붙은 테마주 close (1.08%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 173,500 전일대비 3,500 등락률 +2.06% 거래량 96,793 전일가 170,000 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파"외인 순매도세에 코스피 1%대 하락…2400선은 지켜내 close (0.53%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 112,800 전일대비 3,100 등락률 +2.83% 거래량 168,310 전일가 109,700 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 재확산은 더 빠르게 간다! 지난 4월보다 전파력이 6배!코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑국내 증시, 코스피2%·코스닥4%대 하락 마감..."코로나19 재확산 여파" close (3.74%), 제넥신 제넥신 095700 | 코스닥 증권정보 현재가 127,600 전일대비 800 등락률 +0.63% 거래량 308,795 전일가 126,800 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승제넥신, 주가 12만 3300원.. 전일대비 2.58%코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑ close (1.10%) 등 다른 바이오 종목들도 상승했다. 반면 케이엠더블유 케이엠더블유 032500 | 코스닥 증권정보 현재가 69,700 전일대비 1,600 등락률 -2.24% 거래량 227,005 전일가 71,300 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 9거래일 연속 상승 피로감에 하락 출발...'2430선' 약보합 유지케이엠더블유, 검색 상위 랭킹... 주가 -1.39%코스피, 개인 매수세에 소폭 상승...'2420선' 유지 close (-2.06%), CJ ENM CJ ENM 035760 | 코스닥 증권정보 현재가 123,700 전일대비 2,700 등락률 -2.14% 거래량 25,136 전일가 126,400 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 개인 순매수 나서며 상승 출발 … 코스닥 2%↑CJ 오쇼핑, 프랑스' 세루티 1881' 여성복 최초 판매외인 순매도세에 코스피 1%대 하락…2400선은 지켜내 close (-2.06%), SK머티리얼즈 SK머티리얼즈 036490 | 코스닥 증권정보 현재가 230,300 전일대비 7,400 등락률 -3.11% 거래량 13,620 전일가 237,700 2020.08.20 09:41 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 하루 만에 반등 성공하며 2360선 마감 … 코스닥 2% 이상 상승外人·기관 쌍끌이에…코스피 2418 마감멈추지 않는 코스피…2년2개월만에 2400돌파 close (-1.89%)는 하락했다.

