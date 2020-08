늦캉스족 위한 트래블 아이템

닥터브로너스 ‘퓨어 캐스틸 솝’

배럴 ‘써머즈 퍼펙트 선 쉴드’

겐조키 ‘뷰티 스타터 팩’

닥터폴스 ‘브레스 스프레이’

젠틀몬스터 선글라스 ‘드리머 17 01’

프롬비 ‘넥밴드 휴대용 선풍기 아이스볼 2세대 FB151’

기인돼지 소가죽 핸드폰가방 지갑 미니백

[컬처&라이프부 최정화 기자] 말복이 지나고 이제 곧 처서다. 막바지에 접어든 여름이 뒤늦은 폭염을 쏟아낸다. 아직 끝나지 않은 여름 끄트머리에 마지막 썸머 바캉스를 준비하는 늦캉스족을 위한 없으면 아쉬운 트래블 아이템을 제안한다.

여행지에서도 상쾌하게!

여행을 준비할 때 가장 귀찮은 일 중 하나는 바로 여행 가방을 싸는 것. 최대한 가벼운 파우치를 위한 올인원 아이템이 있다. '닥터브로너스 솝'은 세안부터 바디 클렌징까지 한 번에 가능한 클렌저이다. 작은 파우치에도 쏙 들어가는 앙증맞은 사이즈로 핸드 클렌저로도 활용이 가능하다. 티트리는 피지조절과 트러블 완화, 시트러스 오렌지는 맑은 피부, 그린티는 블랙헤드와 모공 개선에 효과적이다. 닥터브로너스는 동물실험을 하지 않는 비건 브랜드로 20년 연속 미국 시장 점유율 1위를 유지하고 있는 유기농 바디케어 전문 브랜드이다. 닥터브로너스 ‘퓨어 캐스틸 솝’ 미니사이즈 60ml 티트리/시트러스 오렌지/그린티

야외 활동엔 워터프루프 선케어!

야외 활동 시에는 땀과 물에 강한 방수 성분이 함유돼 지속력이 높은 에슬레저용 선케어 제품을 사용하는 것을 추천한다. 크림 제형인 배럴 선 쉴드는 워터프루프 기능이 탁월한 자연스러운 톤 보정이 가능한 선크림이다. 논나노 선스틱은 무기자차로 바디에 발라주거나, 휴대해 수시로 덧발라주는데 사용하면 좋다. 역시 방수 기능이 강해 야외 활동 시에 안성맞춤이다. 배럴은 해양 환경보호를 위해 산호초를 위협하는 성분을 첨가하지 않는 자연과 공존하는 브랜드이다. 배럴 ‘써머즈 퍼펙트 선 쉴드’ SPF50+ PA++++ 50ml, ‘써머즈 퍼펙트 논나노 선스틱’ SPF50+ PA++++ 20g

이것만 챙기면 스킨케어 끝!

이 파우치 하나면 스킨케어 제품을 뭘 챙겨갈지 고민하지 않아도 된다. 겐조키의 베스트셀러들로만 구성된 스타터팩은 ‘멜트-인 모이스처라이징 로션’, ‘모이스처라이징 스킨 가디언’, ‘센슈얼 배어 바디 크림’, ‘벨르 드 주르 드림 나이트 마스크’ 등 총 4종으로 구성됐다. 여기에 겐조 로고가 돋보이는 투명 파우치까지 여행 스킨케어 파우치로 이것만 챙기면 준비 끝! 겐조키 ‘뷰티 스타터 팩’

여행할 때도 구강을 청결하게!

전국의 유명맛집을 찾아 다니는 것도 여행이 주는 즐거움 중 하나다. 외식할 때 고민은 맛있는 식사 후 양치가 곤란하다는 것. 그렇다고 구강청결을 포기할 수는 없다. 그땐 간단하게 투스스프레이로 해결해 보자. 구취 제거와 프라그 제거는 물론 고급스러운 니치향으로 자신있는 숨결은 덤이다. 닥터폴스 ‘브레스 스프레이’ 워터릴리/아젤리아피치 17ml

오버사이즈 선글라스로 자외선 완벽 차단!

얼굴의 반은 충분히 가려줄 오버사이즈 블랙 선글라스를 소개한다. 드리머 17 01은 젠틀몬스터의 베스트셀러 모델인 더드리머를 플랫바 타입으로 리메이크한 클래식 스퀘어 선글라스이다. 양 사이드에 박힌 세 개의 원형 징은 시원한 눈매를 연출하고, 세련미를 더한다. 100% UV 차단되는 렌즈는 기본. 젠틀몬스터 선글라스 드리머 17 01

두 손이 자유로운 시원한 휴대용 선풍기

찜통같은 뙤약볕에 무방비 상태로 외출할 순 없다. 여기에 양 손 모두 여행 짐에서 자유롭지 못하다면 들고 다닐 필요 없는 넥밴드 휴대용 선풍기는 필수다. 마치 헤드폰을 착용하듯 244g 밴드형 선풍기를 목에 걸쳐주면 끝! 유연한 와이드 밴드는 자유롭게 원하는 곳에 바람을 보내고, 목 뒷쪽에 에어쿠션이 장착돼 착용 내내 편안함을 유지한다. 탁상용으로 활용 가능한 프롬비 휴대용 선풍기는 전자파 검사, KC 인증을 획득한 안전한 기기이다. 프롬비 ‘넥밴드 휴대용 선풍기 아이스볼 2세대 FB151’ 화이트/쿨그레이

카드지갑, 미니백 필요없는 휴대폰백

수시로 꺼내 보는 휴대전화, 신용카드, 티켓, 립스틱 등을 넣어 다닐만한 예쁜 미니백 하나면 Anywhere OK! 지퍼를 열면 지갑처럼 추가 카드 수납 포켓이 있어 카드지갑도 챙길 필요없다. 또, 손소독제, 브레스스프레이, 립스틱 등을 담을 수 있을 정도의 충분한 공간이 마련돼 있으니 미니백도 PASS해도 좋다. 리얼레더, 국내생산, 2종 스트랩, 컬러는 총 6가지. 기인돼지 소가죽 핸드폰가방 지갑 미니백 레드/스카이블루/옐로우

그리고, 이국적인 수제 베이커리 카페 ‘버터북’

해방촌 비탈길을 쭈욱 올라가면 고소한 버터향이 골목 가득 피어난 그곳에 이국적인 베이커리 카페 ‘버터북’이 있다. 주인장이 직접 만든 수제잼과 수제우유, 그리고 호주에서 공수해온 버터로 당일 제조해 판매한다. 보틀 밀크와 도넛은 필수. 특히 도넛은 너무 늦게 가면 솔드아웃될 수 있다. 남산을 눈앞에 두고 향긋한 드립커피 한 잔에 곁들이는 달콤한 스콘과 라즈베리쨈이 생각나는 노란집 카페 버터북을 추천한다. 용산동 디저트카페 <버터북>

총괄디렉터=최정화 기자

화보기획=김희영 기자

사진=서정준 객원 기자

촬영지=버터북 카페

소품=손오공

최정화 기자 (라이킷팀) choijh@asiae.co.kr