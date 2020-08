교원, 전남농업기술원·대농씨드와 ‘스마트팜 상용화’ 맞손

[아시아경제 김희윤 기자] 교원그룹은 전라남도농업기술원, 대농씨드와 ‘스마트 실내텃밭 상용화 상생협력’에 관한 업무 협약을 체결했다고 19일 밝혔다.

이번 협약은 농업 기술과 정보통신기술을 접목한 푸드테크 산업의 발전 방안 모색을 위해 마련됐다. 각 기관은 가정용 식물재배기, 업소용 수경재배기 등을 포함한 스마트 가드닝 품종 및 모종 개발, 기술 발굴을 위한 협력을 해 나갈 예정이다.

교원 웰스 관계자는 “미세먼지, 이상기후, 대규모 감염병 등으로 안전한 먹거리에 대한 관심이 높아진 가운데 푸드테크의 중요성이 커지고 있다”며 "이번 협약을 통해 다양한 기능성 채소를 보다 안전하고 신선하게 이용할 수 있도록 제공할 예정"이라고 말했다.

