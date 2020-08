산청군, 경호강 토종 ‘쏘가리 치어’ 방류

쏘가리 개체 수가 꾸준히 증가, 어업인의 소득증대 4만3000여 마리 방류



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 산청군은 민물의 제왕으로 불리는 쏘가리 어린 고기 4만3000여 마리를 경호강과 덕천강 등에 방류했다고 19일 밝혔다.

군은 매년 쏘가리, 은어, 다슬기 등 다양한 토속 어류를 방류해 수산자원 자원 증식에 힘을 쏟고 있다.

또한 쏘가리 개체 수가 꾸준히 증가해 어업인의 소득증대로 이어지고 있다.

특히 전국의 많은 쏘가리 낚시광들이 산청을 찾아 손맛을 즐기고 있다.

군은 방류사업 외에도 토속 어종을 보호하기 위해 최근 인근 진주시와 협약을 맺고 어도 개보수 사업 등 하천 환경개선 사업에 나서고 있다.

군 관계자는 “쏘가리, 은어, 다슬기 등 토속 어종 방류사업과 자연석을 활용한 어류서식지 조성을 통해 내수면 생태계 복원에 앞장서겠다.”고 밝혔다.

