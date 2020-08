광주은행, 전남도청에 ‘사랑꾸러미’ 구호박스 500개 전달

[아시아경제 호남취재본부 박선강 기자] 광주은행(은행장 송종욱)은 19일 전남도청에서 김영록 전남도지사와 송종욱 광주은행장 등이 참석한 가운데 집중호우 피해복구 지원을 위한 긴급구호박스 ‘사랑꾸러미’ 1차분 500개를 전달했다고 밝혔다.

또 전남지역 수재민 증가에 따라 2차분 300개를 추가 제작 후 전달할 예정이다.

광주·전남에 기록적인 폭우로 곳곳에서 침수피해와 하천 범람 등이 일어남으로써 특히 전남지역의 경우 곡성·구례·나주·담양·영광·장성·함평·화순이 특별재난지역으로 선포되는 등 인명과 재산피해가 속출하는 등 역대급 수해가 발생했다.

이에 송종욱 은행장과 임직원 40여명은 지역 수재민들의 어려움을 함께 극복해 나가자는 마음을 담아 즉석식품과 생수, 위생용품 등 18종으로 구성된 긴급구호박스 ‘사랑꾸러미’ 1000상자를 직접 제작하는 봉사활동을 자체적으로 진행했다.

송종욱 광주은행장은 “집중호우 피해로 힘든 시기를 보내고 있는 지역민들에게 실질적으로 필요한 물품 지원을 통해 힘이 되고자 임직원들과 함께 긴급구호박스 제작에 마음을 모았다”며 “전남·광주 대표은행으로서 지역과의 상생을 위한 사명감을 가지고 피해복구를 위한 봉사활동 및 특별금융지원 등을 실시하며 집중호우 피해 최소화에 전력을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 박선강 기자 skpark82@asiae.co.kr