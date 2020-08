광주 광산구, 주민참여예산 온라인 주민투표 실시

[아시아경제 호남취재본부 윤자민 기자] 광주광역시 광산구(구청장 김삼호)는 오는 31일까지 내년 주민참여예산 편성을 위한 온라인 주민투표를 실시한다고 19일 밝혔다.

이번 온라인 주민투표는 주민 행복 실현을 내용으로 접수된 다양한 제안 사업들을 결정하는 과정에 다양한 주민의 많은 참여를 보장하기 위해 마련됐다.

주민투표는 마을 현안 중심의 ‘지역참여형’, 구 전체 광역 단위 중심의 ‘구정참여형’ 사업들로 나눠 실시되며 광산구에 주소지를 둔 주민 누구나 참여할 수 있다.

온라인이나 모바일로 광산구 주민참여예산 홈페이지에 접속해 ‘투표 바로가기’로 들어가 제안사업들의 취지·내용 등을 살핀 뒤, 구정참여형 1건, 지역참여형 3건 총 4건의 희망 사업에 투표하면 된다.

최종 주민참여예산 사업은 이번 주민투표 결과와 지난 6월 개최된 각 동 지역토론회 결과, 이달 개최 예정인 주민참여예산 분과위원회 심사 결과를 반영해 선정된다.

광산구 관계자는 “주민참여예산에 대한 관심과 참여로 주민들이 행복한 광산구 실현의 중심으로 서주길 바란다”고 말했다.

