[아시아경제 이민지 기자] JYP엔터테인먼트가 하반기 이익이 더 늘어날 수 있다는 전망에 7%대 상승세를 보이고 있다.

19일 오후 1시 53분 코스닥시장에서 JYP엔터테인먼트는 전 장보다 6.81% 오른 3만6850원에 거래됐다. 이날 주가는 장 중 8%넘게 올라 3만7500원까지 치솟기도 했다.

주가 급등엔 하반기 실적 호조 기대감이 작용한 것으로 풀이된다.

이남수 키움증권 연구원은 “하반기 주요 아티스트들의 컴백이 계획돼 있어 콘서트 부재에 따른 매출 하락을 방어할 것”이라며 "글로벌 음원, 팬클럽 및 MD 확장 비즈니스 확대는 공고한 수익 모델을 제시할 것"이라고 전망했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr