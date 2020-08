[아시아경제 박선미 기자] 산업은행이 호주 채권시장에서 5억호주달러(약 4280억원) 규모로 캥거루본드를 발행했다고 19일 밝혔다.

3년 만기 변동채와 고정채의 '듀얼 트랜치'(만기·금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시에 발행하는 방식) 구조로 발행됐다. 변동채 금리는 호주 은행 간 벤치마크 금리에 0.62%포인트를 더한 수준이며 고정채 금리는 연 0.8325%다. 발행대금은 코로나19 사태 이후 어려움을 겪고 있는 국내기업 지원 및 해외사업 재원등으로 사용될 예정이다.

산업은행 관계자는 "그동안 조달기반 다변화를 위해 호주 채권시장을 예의주시하던 중에 올해 아시아계 기관 중 최저금리로 캥거루본드를 발행하게 됐다"며 "코로나 사태 이후 산업은행 채권 발행 스프레드의 꾸준한 회복세 및 산업은행에 대한 긍정적 투자심리를 확인할 수 있었다"고 말했다.

