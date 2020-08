[아시아경제 이정윤 기자] 서울 강남경찰서 유치장에 수감됐던 남성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 가운데 접촉자로 분류된 경찰과 수감자는 모두 음성 판정을 받았다.

서울 강남경찰서는 확진 판정을 받은 A씨의 접촉자로 분류돼 강남구 보건소에서 검사를 받은 36명이 모두 음성 판정을 받았다고 19일 밝혔다. 경찰 관계자는 "경찰 25명과 유치장에 있던 11명 전원이 자가격리에서 해제됐다"고 말했다.

A씨는 지난 15일 광화문 집회에 참여했다 불법 행위를 벌인 혐의로 경찰에 체포돼 다음날 오전 1시 20분께 강남서 유치장에 입감됐다. 조사 과정에서 A씨가 자가격리 대상자라는 사실이 밝혀져 16일 오후 코로나19 검사를 받았고 17일 석방됐다. A씨는 18일 오전 코로나19 양성 판정을 받았다.

