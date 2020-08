금융위 "대출만기 추가 연장 등 이달 중 확정·발표"

[아시아경제 김효진 기자] 금융당국이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 대응을 위한 대출만기 추가연장 등의 조치를 이달 중 확정하겠다는 입장을 재차 밝혔다.

손병두 금융위 부위원장은 19일 서울 중구 은행연합회에서 열린 금융리스크 대응반 회의에서 "정부는 코로나19 장기화에 대비해 대출만기 연장 및 이자상환 유예 조치, 금융규제 유연화 방안 등의 한시조치 연장 여부를 검토중"이라면서 "가급적 8월 내에는 확정해 발표할 수 있도록 하겠다"고 말했다.

은성수 금융위원장 또한 지난 12일 금융협회장들과 간담회를 한 뒤 "불안정성은 빨리 종식하는 게 좋다"면서 같은 입장을 밝혔다.

코로나19와 관련한 기존의 소상공인ㆍ중소기업 대출만기 연장 등 조치는 다음 달까지 적용된다. 금융당국과 금융권은 이자상환 추가 유예 등 일부 사안을 둘러싸고 막바지 논의를 진행중이다.

손 부위원장은 또 "어렵게 마련한 경제반등의 모멘텀이 코로나19 대유행으로 꺽이지 않을까 걱정"이라면서 초심으로 돌아가 방역조치에 만전을 기해달라고 금융권에 당부했다.

손 부위원장은 특히 ▲콜센터 등 고위험시설의 밀집도 완화 및 주기적 방역 시행 ▲강화된 사업장 방역수칙 준수 등을 주문하고 "금융권 현장에서 방역수칙이 빈틈없이 작동할 수 있도록 세심하게 살펴봐 달라"고 말했다.

최근 금융당국과 금융권이 함께 구축한 집중호우 피해지역 종합금융지원센터와 관련해 손 부위원장은 "피해지역 주민들과 기업들의 자금애로를 종합적으로 상담하고 필요한 지원을 원스톱으로 제공하겠다"고 약속했다.

그는 또 "피해현장 전담 지원반을 통해 주요 피해지역의 애로사항을 파악해 맞춤형 지원을 시행하고 집중피해지역 내 금융기관 지점에 피해기업 전담 창구를 운영하는 등 신속한 지원이 이뤄지도록 하겠다"고 말했다.

한편 금융당국은 지난 2월부터 이달 14일까지 모두 189만5000건, 178조원의 코로나19 관련 금융지원이 소상공인 등을 대상으로 정책금융기관ㆍ시중은행 등을 통해 이뤄진 것으로 집계했다.

