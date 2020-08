경북, 광화문 집회·사랑제일교회발 잇단 감염 … 총 7명으로 늘어

16일 1명, 17일 3명, 18일 3명

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북에서 광화문집회와 사랑제일교회 관련 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 3명 또 나타났다.

19일 경북도에 따르면 청도군에서 2명, 고령군에서 1명 등 3명이 전날 코로나19 검사에서 양성 통보를 받았다.

고령군 63세 남성과 청도군 67세 남성은 지난 15일 광화문집회에 참석했고, 청도의 44세 여성은 지난 12일 아들과 함께 사랑제일교회 예배에 참석했다. 청도 40대 여성의 아들은 음성으로 나왔다.

방역 당국은 이들의 접촉자 70여명을 자가격리하고 검체를 채취해 검사를 의뢰할 예정이다. 전날 사랑제일교회와 집회 관련해 질병관리본부로부터 통보받은 178명을 검사, 이들 3명을 제외한 나머지는 모두 음성으로 나왔다고 경북도는 밝혔다.

서울 사랑제일교회와 광화문집회 관련 경북도내 코로나19 환자는 지난 16일 1명, 17일 3명, 18일 3명 등 모두 7명으로 늘었다. 이로써 경북지역 누적 확진자는 19일 0시 기준 1378명으로 집계됐다.

한편, 경북도는 사랑제일교회 방문자와 집회 참가자 대상으로 오는 25일까지 코로나19 검사를 받도록 긴급 행정명령을 내린 상태다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr