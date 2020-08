아시아나 '색동크루' 2차 이모티콘 국내선 항공권 구매객에 제공

김포~제주·광주·여수, 광주~제주노선 한정 3만명 제공

[아시아경제 유제훈 기자] 아시아나항공 아시아나항공 020560 | 코스피 증권정보 현재가 4,025 전일대비 10 등락률 +0.25% 거래량 177,369 전일가 4,015 2020.08.19 09:10 장중(20분지연) 관련기사 "아시아나 마일리지로 메이필드 호텔서 호캉스 즐기세요"아시아나항공, 2분기 영업익 1151억원…흑자전환【전문가추천】 반도체 소재 국산화 완벽 성공! '수혜종목' 크게 오른다 close 은 지난 18일부터 자체 제작한 색동크루 2차 이모티콘을 국내선 항공권 구매객에 제공하고 있다고 19일 밝혔다.

아시아나항공에 따르면 '세계여행을 꿈꾸는 모험가'를 모티브로 제작된 1차 이모티콘과 달리, 이번 2차 이모티콘은 모두의 건강과 안녕을 기원하고 자유로운 여행을 갈망하는 여행객의 소망을 담은 이모티콘들로 구성됐다.

2차 이모티콘은 아시아나항공 홈페이지를 통해 국내선 항공권(김포~제주·광주·여수, 광주~제주 노선 한정)을 구매한 고객 3만명에게 제공될 예정이다.

한편 아시아나항공은 지난 6일 '여행이 떠났다'는 제목의 동영상을 유투브 등 자사의 소셜네트워크서비스(SNS) 채널을 통해 공개했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 극복 의지를 담은 이 영상은 유투브 게시 이후 1주일만에 100만건이 넘는 조회수를 기록하는 등 세간의 주목을 받고 있다.

유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr