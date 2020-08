미 폭격기 6대 이례적으로 동시 출격(종합)

[아시아경제 양낙규 군사전문기자]미국의 폭격기 6대가 한미연합훈련이 시작되기 하루 전 한반도 근해를 비행했다. 한미연합훈련 기간에 맞춰 미국 폭격기 6대가 동시에 출격한 것은 매우 이례적으로, 북한과 중국에 대한 강력한 경고 메시지를 보낸 것이란 관측이 나온다. 한미연합훈련을 연합방위태세 유지와 검증에 방점을 두는 미국측의 의지도 담긴 것으로 보인다.

19일 미국 태평양공군사령부에 따르면 '죽음의 백조'로 불리는 B-1B 전략폭격기 4대와 B-2 스피릿 스텔스 폭격기 2대 등 6대의 폭격기가 지난 17일 하루 동안 미국 본토와 괌에서 출격해 대한해협과 일본 인근 상공을 비행했다.

B-1B 2대는 미국 텍사스 다이스 공군기지에서, 2대는 괌의 앤더슨 공군기지에서 각각 출격했다. B-2는 최근 배치된 인도양의 영국령 디에고가르시아섬 미국 공군기지에서 출발해 일본 근해까지 비행한 것으로 알려졌다. 다이스 공군기지에서 출격한 B-1B 2대는 일본 항공자위대 소속 F-15J 전투기와 연합훈련을 실시했다. 이때 일본 오키나와 가데나기지에 있던 F-15C 전투기 4대와 F-35B, 항공모함 로널드 레이건호의 항모타격탄 F/A 18 수퍼호넷 전투기도 참여했다.

미 공군은 지구권타격사령부(AFGSC)의 전략폭격기 운영 방침의 일환인 '예측하기 어렵게(less predictable)'를 모토로 하는 글로벌 배치 계획에 따라 전 세계로 폭격기를 전개하고 있다. 미국 공군도 "이번 임무는 언제, 어디서든 전 지구적으로 전투사령부 지휘관들에게 치명적이고, 준비된, 장거리 공격 옵션을 전달할 수 있는 능력을 보여준 것"이라고 밝혔다.

일각에서는 한미연합훈련이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 여파로 축소되면서 한일간에 연합방위태세 검증을 강화한 것이란 평가도 나온다. 그동안 미측은 한미연합훈련이 연합방위태세 유지와 검증에 중점을 둬야 한다고 강조했는데 로버트 에이브럼스 한미연합사령관의 이같은 의지가 어느 정도 반영된 것이라는 관측이 뒤따르고 있다. 반면 우리 군은 전시작전통제권 전환을 위한 미래연합군사령부의 완전운용능력(FOC) 검증에 주력해야 한다는 입장 차이를 보여왔다.

또 한미연합훈련에 맞춰 미국이 북한 외에도 중국을 견제하는 훈련을 동시에 실시하고 있다는 평가도 나온다. 미국은 지난 4월 괌 기지에 순환 배치했던 B-52 전략폭격기를 본토로 철수한 지 2주 만에 B-1B 폭격기 4대를 괌에 배치했다. 이후 B-1B 폭격기는 중국이 영유권을 주장하는 남중국해를 비롯해 대만과 일본, 한반도 인근 상공에 수시로 전개돼 존재감을 과시하고 있다.

신종우 한국국방안보포럼 사무국장은 "미ㆍ일이 연합훈련을 강화하고 있는 것은 한미가 실질적인 연합군사훈련을 하지 못하고 있기 때문"이라며 "미국 폭격기의 이번 동해 비행은 북한을 압박하려는 의미가 크다"고 말했다.

