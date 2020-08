서초구, 연매출 2억 이상~ 5억 미만 소상공인 대상 50만원 지원

각종 지원금 대상에서 소외된 소상공인 지원’ 오는 9월11일까지 온라인접수... 31일부터 양재환승주차장 4층에서 현장접수 시작

[아시아경제 박종일 기자] 서초구(구청장 조은희)는 각종 지원에서 소외됐던 지역내 소상공인을 대상으로 50만원을 지원하는 ‘사각지대를 메우는 서초구 소상공인 지원’ 사업을 시작한다.

‘사각지대를 메우는 서초구 소상공인 지원’은 서울시 자영업자 생존자금 및 서초구 신규 사각지대 지원금에서 제외된 지역내 소상공인을 대상으로 여름철 전기요금 등 공공요금과 4대 보험료 및 임대료 등 고정비용 50만원을 지원하는 사업이다.

지원 조건은 지난해 9월1일 이전에 사업자 등록을 하고, 사업장 소재지가 서초구인 자영업자로 2019년 연매출액 2억 이상 5억 미만으로 현재 사무실(영업장)을 임차, 운영중인 소상공인이 대상, 실제 영업중인 업체를 지원한다.

또, 골고루 혜택을 지원하고자 서울시 자영업자 생존자금 및 서초구 신규 사각지대 지원금과의 중복 수혜는 불가하다.

특히, 이번 지원사업에는 소상공인 각자가 연매출액 증빙서류를 제출해야 하는 번거로움을 해소하기 위해 구에서 신청인들에게 동의를 받아 직접 관할 세무서에 의뢰, 확인하는 보다 간편한 신청 절차를 거치게 된다. 이는 반포세무서와 서초세무서의 적극적인 협조 아래 가능하게 되었다.

9월11일까지 서초구청 홈페이지를 통한 온라인 접수와, 8월31~9월11일 양재환승주차장(4층)에서 방문 접수를 병행한다. 자세한 사항은 서초구청 홈페이지에서 확인 가능하며 서초구 콜센터로 문의하면 된다.

한편 서초구는 코로나19로 힘든 시간을 함께 극복하기 위해 지난 6월에도 20억 원을 긴급 편성, 지난해 9월2일 이후 사업자 등록한 신규 창업자에게 ‘서초구 신규 사각지대 지원금’을 지급한 바 있다.

조은희 서초구청장은 “지역내 각종 생존자금 지원에서 제외된 소상공인을 추가적으로 지원함으로써 각종 지원의 사각지대에서 소외되는 업체가 없도록 더욱 촘촘한 행정을 펼치겠다”고 말했다.

박종일 기자 dream@asiae.co.kr