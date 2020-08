[아시아경제 김봉주 인턴기자] 걸그룹 카라 출신 니콜이 최근 근황을 전했다.

18일 니콜이 자신의 인스타그램에 "가만히 있어도 덥고 셀카 찍어도 덥고"라는 글과 함께 사진 여러 장을 올렸다.

사진 속 니콜은 카메라를 향해 우스꽝스러운 표정을 짓고 있었다.

한편, 니콜은 지난 1일 방송된 tvN '온앤오프'에서 가수 소유와 함께 먹는 방송을 선보여 화제가 됐다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr