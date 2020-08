[아시아경제 김봉주 인턴기자] 그룹 방탄소년단 제이홉이 취약계층 아동을 위해 1억 원을 기부했다.

18일 초록어린이재단 측은 "방탄소년단 제이홉이 경제적 어려움을 겪고 있는 취약계층 아동들을 위해 써달라며 1억 원을 기부했다"라고 밝혔다.

제이홉은 재단에 "각종 사회문제로 피해를 받는 취약계층 위기 아동들, 그중에서도 코로나 19로 경제적 어려움을 겪고 있는 아동들에게 기부금이 잘 전달되었으면 좋겠다"고 전했다.

앞서 제이홉은 2018년 초록우산어린이재단의 고액 기부자 모임인 그린노블클럽 멤버가 됐고 같은 해 인재양성 및 환아 지원을 위해 1억5천만 원을 기부했다. 지난해 2월에는 모교 장학금으로 1억 원을 후원했고 12월에는 환아 지원을 위해 1억 원을 기부한 바 있다.

