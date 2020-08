[아시아경제 박종일 기자] 김수영 양천구청장이 18일 오후 서울지역에 폭염경보가 발효된 가운데 어르신들에게 마스크 분실 방지 목걸이를 걸어드렸다.

마스크 목걸이는 목걸이 줄을 마스크 양쪽에 연결해 사용하는 방식으로 마스크가 서로 바뀌거나 분실되는 상황을 예방할 수 있다.

양천구는 지역내 취약계층에게 전달하기 위해 마스크 목걸이를 제작, 목걸이에는 '그대들 덕분에'라는 문구가 새겨져 있다.

