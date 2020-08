전주·원주시의회, 의원연구단체 자치입법분야 상호교류

연구단체 활성화를 위한 토론회 개최

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전북 전주시의회가 시민들이 체감할 수 있는 내실 있는 조례 입안 활동을 위해 원주시의회와 자치입법 분야 연구단체 활성화를 위한 토론회를 열었다.

18일 전주시의회는 의원연구단체인 조례연구회가 5층 소회의실서 원주시의회 자치법규연구회와 조례 입법 등 자치입법 분야 연구 활동에 대한 토론회를 개최했다고 밝혔다.

이날 토론회에서는 지난 2011년부터 꾸준한 연구 활동으로 나름의 성과를 만들고 있는 전주시의회 조례연구회의 선진적인 연구 활동사항을 공유하고, 실용적인 자치입법 활성화를 이끌어낼 수 있는 다양한 방안들이 논의됐다.

또한, 향후 의원 조례입안 시스템을 논의해 지역 간 공동 연구주제 선정 후 상호 연구교류 방식도 함께 협의하는 등 지방의회 의원 연구단체 활성화 및 내실화를 위한 종합적인 대안을 모색했다.

이번 토론회는 자치입법 활성화를 목적으로 그 성격이 같은 의원연구단체 간 상호 연구교류를 지속할 수 있는 기반을 마련함으로써 그 의미를 더했다.

이남숙 조례연구회장은 “이번 토론회를 통해 시민들이 체감할 수 있는 민생조례 입안부터 지역 특성이 적용된 실용적 제도화 방안 연구에 앞장서기 위한 좋은 동기부여가 됐다”며 “앞으로도 타 지방의회 연구단체와의 지속적인 교류 협력을 통한 내실 있는 조례 입안 활동에 최선을 다하겠다”고 말했다.

