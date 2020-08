靑 "김종인 '대통령과 대화' 입장 다행…협의 착수하자"

[아시아경제 손선희 기자, 김동표 기자] 청와대는 18일 "김종인 미래통합당 비상대책위원장이 '대통령과 대화할 수 있다'고 입장을 밝힌 것은 매우 다행스러운 일"이라며 "형식과 내용에 대해서는 허심탄회하게 협의에 착수했으면 한다"고 밝혔다.

최재성 청와대 정무수석은 이날 오후 춘추관에서 브리핑을 갖고 김 비대위원장에 대해 "어려운 시기에 국민들에게 희망을 줄 수 있는 노력을 해야겠다는 진심"이라며 이같이 말했다.

그러나 문재인 대통령과 여야 정당 대표들과의 만남이 실제 성사되기에는 여전히 양측 입장차가 큰 상황이다. 김 비대위원장은 앞서 이날 한 언론에 문 대통령과의 만남에 여지를 두면서도, 일대일(1:1) 형식의 '단독 회담'이어야 응하겠다는 입장을 밝혔다.

이에 대해 청와대 고위관계자는 기자들과 만나 "보통 (대통령과) 대표 회담을 해왔던 전례도 있고, 다른 정당의 입장도 있다"며 부정적 입장을 내비쳤다. 다만 "(참석범위 등을) 포함해 격의없이 형식과 내용을 논의하겠다는 취지"라고 덧붙였다.

청와대와 야당 측이 회담성사를 위해 실질적 의견교환을 이룬 정황도 관측되지 않는다. '대화에 응하겠다'는 김 비대위원장 측의 의견이 청와대에 전달된 것인가를 묻는 질문에 이 관계자는 "언론을 통해 인터뷰한 것이기 때문에 전달됐다고 간주해도 좋을 것 같다"면서 "따로 (김 비대위원장이) 말씀은 없었다"고 밝혔다.

당초 청와대 측은 오는 21일 회담을 염두에 두고 여야 정당 측에 의사타진을 한 것으로 알려졌다. 김 비대위원장 측에서 '일정 불가'하다고 밝힌 만큼 향후 의견교환이 이뤄지더라도 시기는 조율될 것으로 보인다. 청와대 측은 "김 대표 측에서 불가하다고 밝혀왔기 때문에 (21일을) 재론하기는 어렵지 싶다"고 말했다.

