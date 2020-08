작년 상장사 65곳, '비적정' 감사의견 받아...전년比 51%↑

[아시아경제 박지환 기자] 지난해 기업들의 감사보고서를 분석한 결과 상장법인 65곳에서 '의견 거절' 등 비적정 감사의견을 받은 것으로 나타났다.

금융감독원이 18일 발표한 '2019회계연도 상장법인 감사보고서 분석 및 시사점'에 따르면 지난해 상장법인들의 감사보고서의 적정의견 비율은 97.2%로 전년 98.1% 대비 0.9%포인트 하락했다. 비적정 감사의견 상장사는 65곳으로 전년 대비 22곳 늘어났다. 신 외감법 시행에 따른 엄격한 감사환경 조성으로 인해 감사범위제한 등 비적정의견 회사 수가 지속적으로 증가하는 있는 추세라는 게 금감원의 판단이다. 이번 발표는 외국법인과 페이퍼컴퍼니를 제외한 상장법인 2358곳을 대상으로 진행됐다.

상장법인 적정의견 비율은 2015년 99.4% 이후 매년 지속적으로 하락한 것으로 집계됐다. 비적정 감사의견 65곳 가운데 7곳은 감사의견이 '한정'이었고, 58곳은 '의견거절'을 받았다. 비적정 의견 사유별로는 감사범위 제한(62곳), 계속기업 불확실성(42곳), 회계기준 위반(1곳) 등의 순이다.

삼일·삼정·한영·안진 등 대형 4대 회계법인이 감사한 회사 비율은 꾸준히 감소하고 있는 것으로 나타났다. 2015년 50.5% 수준이던 4대 회계법인의 감사회사 비율은 작년 38.2%로 12.3%포인트 떨어졌다. 다만 자산규모 5000억원 이상 대형 상장법인에 대한 4대 회계법인 감사수임 비중은 2018년 80.1%에서 지난해 82.9%로 증가하고 있다.

금감원은 "대형 상장법인은 4대 회계법인이, 중소 상장법인은 중소형 회계법인이 감사하는 계층화가 이루어져 회계법인간 수임경쟁은 다소 완화되고 있다"고 평가했다.

금감원은 감사품질이 높은 회계법인에 인센티브 제공 등을 통해 회계법인이 가격 중심의 수임경쟁을 지양하고, 감사품질 중심의 건전한 경쟁을 할 수 있도록 유도할 예정이다.

