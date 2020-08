HUG, 부산지역 어르신에 폭염 대비 물품지원

[아시아경제 이춘희 기자] 주택도시보증공사(HUG)는 기후 변화로 심화되는 폭염에 대비하기 위해 부산지역에 '폭염대비 물품 긴급지원 사업'을 실시한다고 18일 밝혔다.

이 사업은 어르신들이 더위를 피해 건강하게 여름을 날 수 있도록 노인복지관 내 무더위쉼터에 폭염 대비 물품을 지원하는 사업이다. HUG는 이를 위해 부산지역 노인복지관 내 무더위 쉼터 20곳에 각 250만원씩 총 5000만원을 후원한다. 후원금은 전기요금 및 쉼터에서 필요한 선풍기, 쿨매트 등 물품 구매에 사용될 예정이다.

HUG는 취약계층의 건강한 여름나기를 위해 매년 삼계탕 나눔 봉사활동, 여름나기 물품 패키지 지원 등 지역사회 나눔 실천을 이어오고 있다.

이재광(사진) HUG 사장은 "이번 지원이 어르신들이 시원한 여름을 보내시는 데에 보탬이 되기를 바란다"며, "HUG는 앞으로도 지역사회 내 취약계층에 실질적인 도움이 되는 사회공헌사업을 이어가겠다."고 밝혔다.

