슈콤마보니, 송혜교와 함께한 가을 화보 공개

코오롱인더스트리FnC부문(이하 코오롱FnC)이 전개하는 컨템포러리 슈즈 브랜드 슈콤마보니가 송혜교와 함께한 올 가을 시즌 캠페인을 공개한다.

이번 캠페인은 ‘비트윈(Between)’을 컨셉으로 클린함과 빈티지의 사이, 그 상반된 무드를 뮤즈 송혜교와 함께 당당하면서도 우아한 여성을 표현했다. 제품은 스니커즈, 펌프스, 슬링백 등 다양하게 구성했다.

캐주얼한 스니커즈에 풍성한 리본레이스를 매치해 여성스러우면서도 과감한 디자인의 ‘홀리 스니커즈’, 착화감이 높은 소재 적용과 함께 발등 라인을 따라 흐르는 잔잔한 진주장식이 포인트인 ‘비스타 스니커즈’, 신규 개발한 골드 체인 장식과 베이비카프 스킨으로 착화감이 부드러운 프린지 로퍼 등 다양한 소재와 장식이 믹스된 제품이 주를 이룬다.

이와 함께 지난 해 출시, 7차 리오더를 기록하며 베스트셀러로 큰 인기를 끌었던 ‘풀문 스니커즈’를 소재뿐만 아니라 디자인까지 업그레이드해 ‘풀문2’로 새롭게 선보인다.

이 제품은 가죽과 데님라이크(데님 대체소재)를 믹스, 가을·겨울 시즌에 어울리는 따듯한 색감을 활용해 한층 더 새로운 분위기를 느낄 수 있다. 색상은 3가지로 가격은 29만8000원이다.

슈콤마보니 관계자는 “슈콤마보니의 신발은 차별화된 디자인과 다양한 스타일링에 매치하기 좋아 고객들에게 꾸준히 사랑 받았다. 이번 시즌 안정적인 착화감을 위해 기능성 소재를 한층 강화했다. 앞으로도 지속 업그레이드해 트렌디한 제품으로 소비자 공략에 나설 것”이라고 밝혔다.

한편 슈콤마보니는 풀문2, 하이드 스니커즈 출시를 기념해 오는 30일까지 프로모션을 진행한다. 두 가지 제품을 기간 내 구매 시 3만원 할인되며 코오롱몰과 오프라인 매장에서 구매 가능하다.

조유진 기자 tint@asiae.co.kr