김홍표 "교통사고 후 재기 못한다는 말... 이렇게 살아야 하나 싶었다"

[아시아경제 민준영 인턴기자] 배우 김홍표가 교통사고 후 겪은 심경에 대해 고백했다.

17일 방송된 TV조선 시사교양 프로그램 '스타다큐 마이웨이'에서는 김홍표가 출연해 자신의 근황을 공개했다.

이날 방송에서 김홍표는 "공식적인 방송 인터뷰가 오랜만이다. 그러다 보니까 언제 했었는지 기억이 안 난다"라고 운을 뗐다.

그는 "저 나름대로 활동하고 있다고 생각을 하는데 그게 대중적이지 않은 부분에서 활동을 하다보니 찾지 않는 부분도 있다"라고 설명했다.

김홍표는 "1995년 영화 '가을의 전설'이 나왔을 때 데뷔했다"라며 "당시 머리를 길렀었는데 브래드 피트를 닮았다고 해서 '한국의 브래드 피트'라고 불렸다"라고 말했다.

하지만 그는 "드라마 '임꺽정' 출연 당시 교통사고를 당해 드라마를 하차하고 1년 넘게 병상에 있어야 했다"라고 밝혔다.

김홍표는 "당시 7번의 전신마취 수술까지 받았다. 교통사고가 났는데 다시는 재기 못 한다고 했다"라며 "어느 날 존재 가치가 없어지니까 그때 우울증, 조울증, 강박증이 되게 심했다. 이렇게 살아야 하나 싶었다"라고 회상했다.

이어 "당시 제 나이 때 캐스팅 0순위이기도 했고 사극에서 활동하고 이미지도 좋고 앞으로 인생이 계속 그렇게 갈 줄 알았는데 한순간에 바닥으로 떨어졌다"라고 덧붙였다.

그러면서 "자존심이 많이 상했던 것 같다"라며 "아침에 눈 안 떴으면 좋겠다는 생각도 했다. 이슈를 받고 사랑을 받던 사람이 존재감이 없어졌을 때 상실감, 허탈감. 그걸 느끼는 게 사람들 앞에서 창피했다"라고 말했다.

하지만 김홍표는 "그래도 요즘 듣는 얘기가 '옛날보다 좋아졌다', '지금은 네 얼굴에 삶이 많이 묻어 있어' 그런 얘기들을 많이 듣는 것 같다"라며 "많은 분들에게 배우 김홍표로 만났으면 좋겠다"라고 전했다.

김홍표는 1995년 SBS 공채 탤런트로 데뷔했다.

이후 드라마 '임꺽정'과 '무인시대', '불멸의 이순신'과 영화 '아내를 죽였다', '롱 리브 더 킹: 목포 영웅' 등에 출연했다.

