일본 코로나 신규 확진 641명… 닷새만에 1000명 아래로 떨어져

[아시아경제 이춘희 기자] 일본의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 신규 확진자가 닷새 만에 1000명 아래로 떨어졌다.

17일 NHK에 따르면 각 도도부현의 발표를 집계한 결과 이날 오후 8시30분까지 641명의 코로나19 확진자가 새롭게 확인됐다.

최근 일본의 하루 코로나19 확진자 수는 지난 4~9일 엿새동안 연속으로 1000명대를 기록한 뒤 10~12일 세 자릿수대로 감소했다 다시 13~16일 1000명대로 늘어났다.

다만 17일 신규 확진자가 1000명을 밑돌은 것은 휴일인 토요일과 일요일에 코로나19 진단검사가 충분히 이뤄지지 않은 영향도 있는 것으로 보인다. 일본의 코로나19 일일 신규 확진자 추이는 매주 월요일마다 다소 감소하는 경향을 보여왔기 때문이다.

이로써 일본의 코로나19 누적 확진자 수는 지난 2월 집단 감염 사태가 발생한 크루즈선 '다이아몬드 프린세스' 탑승자 712명을 포함해 총 5만7566명으로 집계됐다. 확진자 중 사망자는 이날 15명 증가해 총 1132명이 됐다.

이춘희 기자 spring@asiae.co.kr