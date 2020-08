경북도교육청, '학교 밀집도' 최소화 조치 … 과대학교 3분의 2 유지

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 경북도교육청은 17일 수도권 지역 사회적 거리두기 2단계 격상에 따라 2학기 학교 방역 체계 점검을 위해 '학교 밀집도 최소화 조치'를 내렸다.

초등학교 25학급, 중학교 16학급, 고등학교 25학급 이상 과대 학교의 경우 학교 밀집도 3분의 2를 유지토록 강력히 권고하는 내용이다. 유치원은 전체 정원의 3분의 2을 유지하되 돌봄 포함 급당 20명 내외로 등원 인원을 한정했다.

초등학교는 과대학교의 경우 격주 등교 또는 격일 등교하고, 25명을 초과하는 과밀학급의 경우 학급 내 거리두기 강화 또는 분반, 넓은 특별실을 활용한 수업을 하도록 했다.

이번 조치에 따라 중3, 고3은 매일 등교를 원칙으로 하되 과대학교는 격주등교하게 된다. 특수학교는 학교 여건을 고려해 결정하도록 했다.

임종식 교육감은 "현 상황을 매우 엄중하게 인식, 학교 내 감염 예방과 학생의 안전과 건강을 위해 총력을 기울이겠다"며 "등교수업일 축소로 인한 교육격차 해소와 교육 소외계층 보호 대책도 마련해 적극 지원하겠다"고 전했다.

영남취재본부 박동욱 기자 pdw1201@asiae.co.kr