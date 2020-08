'사랑제일교회 방문' 영덕 20대女 확진 … 상주 이어 경북 잇단 감염

17일 경북지역 '코로나19' 누적 확진지 1373명으로 늘어

7~13일 사랑제일교회 방문 경북도민 47명…'무더기 확진' 우려

[아시아경제 영남취재본부 박동욱 기자] 상주에 이어 경북 영덕군에서도 서울 사랑제일교회를 방문했던 20대 여성이 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확진 판정을 받았다.

이 여성이 같은 시기에 사랑제일교회 예배에 참석했다가 양성 판정을 받은 경북 상주 60대 여성과 어떤 연관이 있는지 여부는 당장 확인되지 않았다.

17일 경북도 등에 따르면 지난 12일 사랑제일교회 예배에 참석한 뒤 16일 오후 콜밴을 이용해 영덕으로 귀가한 이 여성은 발열·인후통 증세로 17일 오전 검체 검사를 받은 결과 확진 판정을 받고, 안동의료원에 입원했다.

영덕군 관계자는 "영덕에 와서 바이러스를 옮길 만한 접촉은 없었던 것으로 파악하고 있다"며 "그녀 집 등에 대한 방역 작업과 함께 영덕에 오기 전 동선 등을 파악해 서울시에 통보했다"고 전했다.

앞서 상주에 사는 60대 여성은 9∼12일 사랑제일교회 예배에 참석했다가 16일 귀가한 뒤 확진 판정을 받은 사실이 이날 오전 확인됐다. 이에 따라 경북지역 코로나19 확진자는 1373명으로 늘어났다.

지난 7~13일 사이에 사랑제일교회를 다녀간 경북지역 도민들은 47명(16일 오후 3시 기준)으로 경북도는 파악하고 있다. 이들에 대한 검체 조사 결과는 늦어도 18일 발표될 것으로 보인다.

한편, 경북에서는 이날 이들 지역사회감염과 별도로 경산에 거주하던 31세 방글라데시인 지난 3월 고향을 방문했다가 지난 2일 인천공항을 통해 입국한 뒤 자가격리 해제에 맞춰 받은 검사에서 양성 판정을 받고 16일 안동의료원에 입원했다.

