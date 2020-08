뉴서울오페라단 오페라 콘체르탄테 '마술피리' 공연

오는 9월3일 세종문화회관 대극장에서

[아시아경제 박병희 기자] 뉴서울오페라단이 오는 9월3일 세종문화회관 대극장에서 오페라 콘체르탄테 '마술피리'를 공연한다.

콘체르탄테는 오페라의 연극적 요소를 줄이고 오케스트라의 연주와 성악가의 노래에 집중하는 콘서트 형식의 오페라 공연이다.

오페라 마술피리는 모차르트의 생애 마지막 작품으로 어둠과 빛을 대립적으로 상징하는 밤의 여왕과 자라스트로의 갈등 속에서 수많은 역경을 이겨내고 사랑을 이뤄내는 주인공 타미노와 파미나의 소박하지만 감동적인 사랑이야기를 동화처럼 구현한 작품이다. 소프라노가 맡는 '밤의 여왕'이 부르는 아리아 '지옥의 복수심이 내 마음 속에 끓어오르고'가 특히 유명하다.

파미나 역 소프라노 정성미, 파미노 역 테너 김성진, 파파게노 역 바리톤 최은석, 밤의여왕 역 소프라노 이주연, 자라스트로 역 베이스 신명준 등 정상급 성악가들이 출연하며 연출 홍지원, 지휘 박지운이 맡는다.

이번 공연은 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 확산 방지를 위해 발열체크, 전자출입명부 체크인 등 방역 조치가 시행되는 가운데 진행될 예정이다.

