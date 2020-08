[아시아경제 이춘희 기자] 일본 수도 도쿄도의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 일일 신규 확진자가 엿새 만에 100명 대로 줄었다.

17일 도쿄도는 이날 새로 확인된 코로나19 확진자 수가 161명이라고 발표했다. 도쿄도의 누적 확진자 수는 1만7974명으로 늘었다.

다만 도쿄도의 신규 확진자 수는 10~11일 100명대를 보이다 12~13일 200명대, 14~15일 300명대로 늘어난 후 다시 16일 200명대로 감소한 데 이어 6일 만에 다시 100명대로 줄어들게 됐다.

