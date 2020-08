'미우새' 박성웅, '사랑의 스튜디오' 출연 공개 "여자한테 맞아서 운 적 있다"

[아시아경제 강혜수 기자] 16일 오후 방송된 SBS '미운 우리 새끼'에서 배우 박성웅의 반전 과거가 공개됐다.

이날 '미운 우리 새끼'에는 박성웅이 게스트로 출연했다. 서장훈이 "대학 졸업 사진이 있는데 포스가 어마어마하다는 얘기를 들었다"고 얘기를 꺼내자, 박성웅은 "그만 좀...그만 좀 제발"이라며 고개를 숙여 웃음을 자아냈다.

이어 박성웅의 유명한 대학 졸업 사진이 화면에 나타나자, 신동엽은 "나 이거 처음 봐"라며 놀랬고 박성웅은 "형 처음 보냐"고 말했다.

사진 속 대학 시절의 박성웅은 올 화이트 수트에 머리를 금발로 염색한 채 선글라스를 끼고 있는 모습이다. 특히 주변 친구들에 비해 압도적으로 큰 키를 자랑해 시선을 끌었다. 서장훈은 "이박사님 아니냐"고 묻기도 했다.

박성웅은 "저 때가 대학로에서 공연을 할 때여서 머리 염색을 처음했고, 태어나서 귀도 처음 뚫었다"고 해명했다. 그리고 "검은 양복을 입었더니 너무 웨이터 같아서 흰 양복을 입었다. 아무 생각 없이 찍었는데 이렇게 회자가 될 줄은..."이라고 덧붙였다.

또한 신동엽은 "있는듯 없는 듯 얌전히 지냈다고 하지만 예전에 무슨 연예 프로그램에 나온 적 있다고 들었다"고 물었다. 이어 '사랑의 스튜디오'에 출연한 박성웅의 자료화면이 나왔다. 자료화면 속 박성웅은 풋풋한 모습으로 "여자애한테 맞아서 울은 적 있습니다"라고 말해 스튜디오 패널들을 폭소케했다.

그 화면을 보고 신동엽은 "앳됐다. 앳됐어"라고 했고, 박성웅은 "애송이다 애송이"라고 말했다. 박성웅은 "저 때가 액션스쿨 1기때다. 남자 출연자 특집이어서 '터프가이 특집'이었다"고 설명했다.

또 박성웅은 배우의 끼를 "100프로 엄마한테서 받았다"며 "엄마가 어디서든 마이크 잡고 나서길 잘하고, 노래도 잘하고, 닭싸움하면 1등 하셨다. 여장부셨다"고 털어놨다.

SBS 예능프로그램 '미운 우리 새끼'는 매주 일요일 오후 9시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr