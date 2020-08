'보이스트롯' 김재엽, 올림픽 금메달 땄지만 유도계 퇴출 당한 이유

[아시아경제 김정호 기자] 유도스타 김재엽이 유도계에서 퇴출당한 사연이 재조명되고 있다.

지난달 24일 방송된 MBN ‘보이스트롯’에 유도계 전설 김재엽이 등장해 스타들과 트롯 서바이벌에 도전했다.

방송에서 김재엽은 "트롯을 업어치기로 한판승 노리고 '보이스트롯'을 찾았다"고 자신을 소개했다.

김재엽은 1988년 서울 올림픽에서 유도 60kg 금메달을 따며 유도 그랜드슬램을 달성한 유도계 스타다. 하지만 김재엽은 유도계 파벌 논란에 휘말려 유도계에서 퇴출 당한 바 있다.

그는 김상배의 '떠날 수 없는 당신'을 선곡했다. 이어 김재엽은 "가사 중에 '미련이 많아 물러설 수 없는 인생'이 나온다. 나를 사랑해주는 팬들에게 김재엽이 다시 트롯으로 도전하는모습을 보여주고 싶었다"며 열창했다.

아울러 그는 "올림픽 이후 이렇게 떨린 건 처음"이라고 했다. 심사위원 진성은 "노래를 잘 하는 분"이라며 "끊임없는 박수를 보내고 싶다"고 칭찬을 아끼지 않았다.

옆에 있던 남진도 "선수 때 노력에 비하면 100분의 1 1000분의 1도 안되겠지만 조금만 더 연습하고 갈고닦으면 프로만큼 할 수 있을 것"이라고 극찬했다.

한편, 김재엽은 은퇴 후 지토자의 길을 걸으면 승승장구했으나 한 제자가 판정패 당하자 항의했고, 파벌논란에 휘말리며 유도계에서 퇴출됐다.

한 방송을 통해 김재엽은 "판정시비로 인해 4년간 노력한 제자가 올림픽에 출전 못한다는 것이 억울했다"며 당시를 회상한 바 있다.

이후 그는 사업가로 변신했으나 20억원 손해를 봤고 사기까지 당하는 등 불행이 찾아왔다. 이로 인해 충격을 받은 김재엽은 방황하게 됐고, 아내와도 이혼하게 됐다.

아울러 그는 노숙생활과 극단적 선택까지 할 만큼 힘들었다고 말한 바 있다.

한편, 보이스트롯은 매주 금요일 오후 9시50분 방송된다.

김정호 객원기자 kim90@asiae.co.kr