양천구 사랑제일교회 확진자 1명 발생

양천구 신월7동 거주자 인후통 증상 발현으로 16일 서남병원 선별진료소 검사, 오후 양성판정

[아시아경제 박종일 기자] 양천구(구청장 김수영)는 신월7동에 거주하는 A씨가 코로나19 확진 판정을 받았다.

양천구에서 81번째 확진자다.

A씨는 성북구 사랑제일교회 교인으로 인후통 등 증상을 보여 16일 서남병원 선별진료소에서 검체를 채취해 검사한 결과 오후 양성 판정을 받았다.

구는 A씨가 이송될 국가지정병원 병상을 요청한 상태, 이송이 완료되는 대로 확진자의 자택 및 주변을 방역할 예정이다. A씨의 동거인은 없으며, 심층역학조사에 따라 이동 동선을 조사 중이다.

이로써 양천구의 코로나19 누적 확진자 수는 8월 16일 현재 81명이 됐다.

구는 78번 확진자의 감염경로인 되새김교회 예배 참석자 전원을 파악하여 이들에 대해 검사를 실시 완료하고 자가 격리 조치했다고 밝혔다.

검사결과 양천구민 2명(양천78번, 79번 확진자)과 타 지자체 주민 7명 총 9명의 확진자가 발생, 후속 조치가 진행중이다.

김수영 양천구청장은 “사랑제일교회발(發) 감염이 눈덩이처럼 불어나고 있다. 양천구에서도 감염자가 발생함에 따라 구민들의 보다 철저한 방역수칙 준수가 요구 된다”며 “신속한 코로나 검사만이 감염 확산의 불길을 잡을 수 있다. 사랑제일 교회를 방문하신 구민은 신속히 검사를 받을 것”을 촉구했다.

