[아시아경제 박종일 기자] 채현일 영등포구청장이 16일 오전 수도권 사회적 거리두기 2단계 격상 조치에 따라 긴급대책회의를 가진 후 선별진료소와 코스트코 양평점 찾아 방역관리 상황을 점검했다.

채 구청장은 긴급회의에서 코로나19 재확산에 대비하여 관련부서에 공공시설 및 민간 다중이용시설에 대한 선제적 검사와 철저한 방역대책을 당부했다.

이후 방역 최전선인 보건소 선별진료소 찾아 운영현황을 점검, 주말 유동인구가 많은 코스트코 양평점 찾아 마스크 착용, 거리두기, 소독 실시 등 방역수칙 준수여부을 꼼꼼히 점검했다.

채 구청장은 "빈틈없는 현장점검과 철저한 방역으로 코로나 재확산 방지에 총력 기울이겠다"고 말했다.

