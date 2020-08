사랑제일교회 제2의 신천지 되나?…경기도 "역학조사·명단제출" 촉구

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 '사랑제일교회'에 대해 역학조사 및 명단제출에 적극 협조해 달라고 촉구했다.

경기도는 16일 김홍국 도 대변인 명의의 자료를 통해 "안타깝게도 현재 코로나19 확산이 '2차 대유행'으로 번질 수 있는 심각한 국면을 맞고 있다"며 "도내 코로나19 발병 이래 가장 많은 신규 확진자가 연일 발생하고 있다"고 우려감을 표시했다.

이어 "오늘(16일) 경기도 신규 확진자 77명 가운데 사랑제일교회 집회 참석 관련 인원은 43명으로, 전체의 절반을 넘었다"며 "광복절인 어제 서울 성북 사랑제일교회가 주관한 광화문 집회와 경기지역 성남, 고양 등 서명 활동으로 인한 지역감염이 원인으로 꼽히고 있다"고 지적했다.

김 대변인은 특히 "교회로부터 경기지역 집회 참가자 명단을 제출받아 실제와 대조 중이나, 불일치 사례가 발생하고 있다"며 "자가격리 등 당국의 방역조치에 비협조하는 사례 또한 빈번한 상황"이라고 전했다.

그는 나아가 "최근 증가폭, 발병 양상은 물론 허위명단 제출, 방역 비협조 등을 볼 때 올해 초 대구 경북지역 신천지 발 대유행과 같은 대규모 감염사태가 수도권 지역에서 발생할 우려가 매우 크다"고 분석했다.

특히 "이전 사례에서 충분히 경험했듯이, 집회를 통한 감염은 참석자 뿐 아니라, 꼬리를 물고 이어지는 N차 감염으로 지역사회 폭발적인 감염을 야기시키는 '핵폭탄'"이라고 덧붙였다.

김 대변인은 따라서 "사랑제일교회에 강력하게 촉구한다"며 "전체 신도 및 광화문 집회 참가자 명단, 야탑 화정역 등에서 확보한 서명자 명단을 즉각 경기도에 제출하라"고 촉구했다.

아울러 "도의 모든 역학조사 및 방역조치에 협조해 달라"며 "비 협조시 경기도의 권한을 총동원해 조치 이행에 나설 것"이라고 경고했다.

또 "전광훈 목사는 당국의 경고를 무시한 채 코로나19 2차 대유행 상황을 일으킨 데 대한 책임과 향후 감염병 확산 방지를 위해 보석 취소 및 구속 재수감이 마땅한다"며 "경기도는 대통령의 방역 방해행위 엄단 방침과 정부의 전 목사 고발 조치에 동의하고 이를 적극 지지하며 도 차원에서 협력을 다하겠다"고 밝혔다.

한편, 경기도는 향후 며칠 간이 코로나19 위기 대응의 성패를 가를 것으로 보고 휴일에도 비상체제를 유지하며 행정명령을 집행하기로 했다.

