'컴백 D-1' ITZY…새 앨범 'Not Shy' 스포일러 영상 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] ITZY(있지)가 새 앨범 'Not Shy'(낫 샤이)의 전곡 하이라이트 음원을 공개했다.

ITZY는 16일 자정 공식 SNS 채널에 'ITZY 〈Not Shy〉 ALBUM SPOILER'(있지 〈낫 샤이〉 앨범 스포일러) 영상을 게재했다.

타이틀곡인 1번 트랙 'Not Shy'는 ITZY가 데뷔 이래 처음으로 선보이는 사랑을 주제로 했다. JYP엔터테인먼트 수장 박진영, 코비(Kobee), 이어어택(earattack) 등이 작업했다. ITZY는 이 곡을 통해 엔딩 따윈 상관없이, 거침없이 표현하는 사랑을 표현한다.

'Don't Give A What'(돈트 기브 어 왓)은 틀린 답은 없고 다른 답만 있을 뿐 당당함을 잃지 말라는 메시지를 담고 있는 곡이다. 시원한 로큰롤 사운드가 특징이다. 이 곡은 작사가 이스란, 트와이스 'KNOCK KNOCK'(낙 낙)과 'What is Love?'(왓 이즈 러브?)에 참여한 이우민(collapsedone)이 손을 더했다.

'Louder'(라우더)는 "뭐를 망설여 진짜 네 목소릴 내게 들려줘"라는 직설적인 가사가 돋보이는 곡이다. 4번에 포진한 iD(아이디)는 레트로 느낌이 가미된 독특한 사운드로 귀를 사로잡는다. "궁금하다는 건 관심 있단 말이야"라는 노랫말로 마음에 드는 상대에 대한 관심을 표현한 곡이다.

트랙 리스트를 통해 새 앨범 크레디트가 베일을 벗은 후, 가장 주목을 끈 런던노이즈(LDN Noise)와 켄지(KENZIE)의 곡 역시 일부 공개됐다.

런던노이즈가 편곡한 'SURF'(서프)는 디스코 팝 장르의 노래로, 짝사랑에 빠져 시도 때도 없이 오르락 내리락하는 감정을 서핑에 비유해 표현했다. 또 켄지가 작사, 작곡 및 편곡까지 맡은 'Be In Love'(비 인 러브)는 곡 전반에 깔린 기타 사운드가 특징이다. 특히 예지, 리아, 류진, 채령, 유나 다섯 멤버는 직접 코러스에 참여했다.

한편, ITZY는 17일 컴백을 기념해 하루 종일 팬들과 소통하는 다양한 이벤트를 펼칠 계획이다. 특히 앨범 발매 한 시간 반 전인 오후 4시30분에 'ITZY 〈Not Shy〉 LIVE PREMIERE'(있지 〈낫 샤이〉 라이브 프리미어)를 개최해, 신곡 퍼포먼스를 최초 공개할 예정이다.

