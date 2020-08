경찰서 내 휴게실서 발견, 경찰 돌연사에 무게

[아시아경제 호남취재본부 홍재희 기자] 전날 당직근무를 섰던 경찰 간부가 전북 진안경찰서 내 휴게실서 숨진 채 발견됐다.

16일 진안경찰서에 따르면 이날 오전 8시 30분께 수사과 휴게실서 수사과장인 A경감(59·남)이 숨져있는 것을 동료 경찰관이 발견했다.

A경감은 전날 당직근무를 섰던 것으로 확인됐고, 외부의 타살 흔적이나 극단적인 선택을 할 정황이 없는 만큼 과로 등 돌연사에 무게를 두고 조사 중이다.

경찰 관계자는 “발견 당시 특별한 정황은 없었고 정확한 사인규명을 위해 유족들과 협의 후 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 예정이다”고 밝혔다.

호남취재본부 홍재희 기자 obliviate@asiae.co.kr