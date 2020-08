통합당 "방역 고삐 조여야…정부, 할인 쿠폰 3일만에 취소하는 촌극"

[아시아경제 이지은 기자] 미래통합당이 '방역의 고삐를 조여야 한다'며 소비 촉진을 위한 할인쿠폰을 취소한 정부의 대처를 '아마추어 정부의 촌극'이라고 비판했다.

배준영 통합당 대변인은 16일 논평을 통해 "정부는 '국가 방역이 최고의 복지' 라는 마음으로 보다 정교하고 치밀한 대책으로 국민의 불안을 해소해야 할 것"이라며 이같이 말했다.

그는 "정부가 서울과 경기도에서의 사회적 거리두기를 2단계로 격상한 것은 매우 시의적절한 조치"라면서도 "내수 활성화를 촉진한다며 할인 쿠폰 지급을 시작했다가 3일만에 취소하는 촌극을 연출한 것은 '아마추어' 정부의 민낯을 보여준 것"이라고 비판했다.

배 대변인은 "내일까지 이어지는 연휴를 앞두고 실내외 혼잡이 예상 돼 감염 위험과 확산에 대한 걱정이 이만저만이 아니"라며 "지금까지 해오던 대로 국민 모두 개개인의 방역수칙 준수와 실천에 만전을 기해주시기 바란다"고 당부했다. 이어 "통합당도 국민 생명과 안전에 직결되는 문제에 두 팔 걷어 협조하겠다"고 말했다.

