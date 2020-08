코로나 확진 여의도순복음교회 교인…확진 전 제주도 여행

[아시아경제 오현길 기자] 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 확진 판정을 받은 30대 남성이 확진 전 제주를 다녀간 것으로 알려졌다.

제주특별자치도는 16일 오전 9시께 경기도 김포시보건소로부터 제주 여행을 다녀왔던 A씨가 코로나19 확정판정을 받았다는 사실을 통보받고 역학조사에 착수했다고 밝혔다

A씨는 지난 14일 오전 11시30분께 김포시 선별진료소에서 코로나19 검사를 받은 뒤 다음날인 지난 15일 오전 10시 확진판정을 받았다.

A씨는 지난 10일 김포국제공항에서 낮 12시25분 항공기에 탑승한 후 지난 12일 오후 2시 30분 항공편으로 제주를 떠날 때까지 2박 3일간 제주에 머물렀던 것으로 확인됐다.

A씨는 부모님을 만나기 위해 제주를 방문한 것으로 알려졌다. A씨는 제주를 떠난 지난 12일부터 발열과 인후통 등 코로나19 증상이 나타난 것으로 파악됐다.

김포시보건소는 A씨는 서울 여의도순복음교회 교인이며, 코로나19 유증상이 있던 지난 12일 배우자와 접촉했다고 밝혔다.

현재 제주도는 역학조사팀과 보건소 인력을 총동원해 역학조사를 진행하고 있다. 정확한 동선이 파악되는 대로 방역조치 및 관련 정보를 추가 공개할 방침이다.

