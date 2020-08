러시아 "세계최초 코로나19 백신 1차분 생산"

백신 생산과 임상시험 동시에 진행

[아시아경제 나주석 기자] 러시아는 세계 최초의 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 백신 1차분이 생산됐다고 15일(현지시간) 밝혔다.

러시아 보건부는 이날 구체적 수량은 밝히지 않은 채, "가말레야 국립 전염병·미생물학 센터가 개발한 코로나19 백신 1차분이 생산됐다"고 밝혔다. 이 백신은 소련이 인류 최초로 쏘아 올린 인공위성의 이름을 따 '스푸트니크 V'의 이름을 따 만들어졌다.

러시아는 이 백신이 안전하다고 주장하고 있지만, 국제사회나 의학계에서는 의문을 제기한 상태다. 이 백신은 임상시험 최종 단계인 3상 시험을 거치지 않았으며, 1상과 2상 시험도 불과 38명을 대상으로 한 것으로 알려졌다.

러시아는 백신을 생산 공급하는 동시에 자국과 아랍에미리트(UAE)와 사우디아라비아, 브라질, 멕시코 등에서 3상 시험을 진행하겠다는 계획을 밝혔다.

