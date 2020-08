[아시아경제 강혜수 기자] 15일 오후 방송된 KBS2 '불후의 명곡-전설을 노래하다'에서 김호중이 박구윤을 꺾고 1승을 거뒀다.

이날 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 강진과 진성 특집으로 꾸며졌다. 첫 무대는 박구윤이었다. 진성의 '태클을 걸지 마'를 선곡한 박구윤의 무대에 신유는 "이를 바짝 간 것 같다"며 "박구윤 같은 친구가 있어 든든하다"고 평했다.

두 번째 무대는 김호중이 꾸몄다. 진성과 인연이 있다고 밝힌 김호중은 '보릿고개'를 애절하게 소화했다. 진성은 "노래의 참맛을 새롭게 잘 살렸다"고 전했다.

이날 첫 대결에 판정단은 김호중에게 1승을 안겨줬다.

KBS2 음악 예능프로그램 '불후의 명곡-전설을 노래하다'는 매주 토요일 오후 6시 5분에 방송된다.

강혜수 객원기자 welteboshi@asiae.co.kr