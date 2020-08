'쇼음악중심' 강다니엘, 컴백과 동시에 1위…"많은 사랑주신 팬분들께 감사"

[아시아경제 박희은 인턴기자] 강다니엘이 컴백과 동시에 신곡 '깨워'로 '음악중심' 1위를 차지했다.

15일 방송된 MBC '쇼! 음악중심'에서는 강다니엘이 1위에 오르는 모습이 그려졌다. 8월 둘째주 1위 후보로는 강다니엘 '깨워', 싹쓰리 '다시 여기 바닷가', 화사 '마리아'가 이름을 올렸다. 발표 결과 강다니엘이 트로피를 차지했다.

이날 강다니엘은 두 번째 미니 앨범 'MAGENTA(마젠타)'의 타이틀곡 '깨워(Who U Are)'로 컴백 무대를 선보였다.

수상 소감으로 강다니엘은 "제 앨범 많이 사랑해주신 다니티(강다니엘 팬클럽 이름) 감사드린다"며 소속사 식구들에게도 감사한 마음을 전했다.

이어 "오늘은 정말 뜻깊은 날인 광복절이면서 말복이다. 이번 여름 모든 분들이 건강하게 보냈으면 좋겠다"고 소감을 남겼다.

신곡 '깨워'는 808 베이스 드럼, 라틴 기타, 플루트, 신시사이저와 보컬 이펙트들이 강력한 조합을 이루어 완성된 곡이다.

한편 이날 '쇼! 음악중심'에는 강다니엘 외에 박진영 (Duet with 선미), HYO(HYOYEON) (feat. Loopy), 한승우 , 온앤오프, (여자)아이들, 체리블렛, 로켓펀치, TREASURE, 에이프릴, 에이티즈, 1THE9, 천명훈, KEEMBO x CODE88, ENOi, 해디, LUCY(루시)가 출연했다.

