3개월만 재출연 '온앤오프' 심은우, 인생 첫 단독광고 촬영현장 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 심은우의 인생 첫 단독 광고 촬영 현장이 공개된다.

15일 방송하는 tvN '온앤오프'에서는 3개월 만에 돌아온 심은우의 변화된 일상이 공개될 예정이다.

드라마 '부부의 세계'에서 민현서 역으로 열연한 심은우는 드라마 종영 후 '온앤오프'를 통해 '은우의 세계'라는 균형 잡힌 ON&OFF를 공개한 바 있다.

당시 배우와 요가 강사로서의 균형감 있는 ON을 공개해 화제가 되었던 심은우는 3개월 만에 '온앤오프'에 다시 출연한다.

이번 방송에서는 지난 '은우의 세계' 때보다 업그레이드된 온과 오프가 공개될 예정이다. 특히 '온앤오프' 출연 이후 첫 단독 광고 촬영까지 하게 된 심은우는 온앤오프에 감사함을 전했다.

뿐만 아니라 심은우는 3개월 전보다 바빠진 스케줄에도 안정감 있게 자신의 일상을 소화해 모두를 감탄하게 만들었다는 후문이다. 특히 요가 강사로서의 스케줄도 꾸준히 소화해내며 프로다운 면을 선보일 예정이다.

심은우의 변화된 일상은 15일 밤 10시 40분에 tvN '온앤오프'에서 확인할 수 있다.

