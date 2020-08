모바일커머스서 연휴 '쇼핑찬스' 쏟아진다

티몬 쿠폰위크, 8.15 기념 특별 15일 데이로 시작

위메프 베이비위크, 육아 필수 아이템 최대 40% 할인

[아시아경제 김철현 기자] 임시공휴일인 17일까지 이어지는 사흘 간의 연휴 동안 장마와 무더위를 잊게 만드는 쇼핑 찬스가 쏟아진다. 다양한 할인 혜택이 제공되는 기획전이 모바일 커머스 시장에서 잇따라 진행되는 것이다.

티몬(대표 이진원)은 최대 50% 할인과 아이템 쿠폰, 카테고리 쿠폰 등 매일 차별화된 혜택을 제공하는 '쿠폰위크'를 15일부터 21일까지 1주 간 진행한다. 티몬은 광복 75주년을 맞아 15일데이를 선보이며 쿠폰위크를 시작한다. 단돈 815원에 구매할 수 있는 '815특가상품', 광복의 의미를 담은 '815컨셉상품'이 핵심이다. 일반회원에게는 8%, 슈퍼세이브 회원에게는 15% 할인쿠폰도 지급한다. 또 최대 1만원의 적립금 룰렛 이벤트도 함께 개최한다.

17일 월요일에는 주간 최대 쇼핑 행사인 티몬데이가 열리며 매시간 타임어택을 통해 특가 상품들을 만나볼 수 있다. 쿠폰위크 기간 동안 매일 다른 아이템 쿠폰과 카테고리 쿠폰도 제공한다. 가전·디지털 등 카테고리별 상품 구매 시 최대 7% 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 이진원 티몬 대표는 "고객들이 티몬을 접속하는 매 순간 특별한 상품과 차별화된 혜택을 만나볼 수 있도록 행사를 기획했다"고 말했다.

위메프는 16일까지 '베이비위크'를 통해 이유식, 물티슈, 기저귀 등 육아 필수 아이템을 초특가에 판매하고 있다. 베이비위크 스티커가 붙은 모든 상품은 최대 40%까지 할인한다. 최대 10% 상품 쿠폰, 최대 10% 장바구니 쿠폰, 최대 20% 브랜드 추가 쿠폰을 중복 적용할 수 있다.

행사 기간 하루 6번 타임딜도 오픈한다. 위메프 관계자는 "육아용품은 자주 구매해야 하는 소모품이 많은 만큼 매달 파격적인 가격으로 베이비위크를 선보이고 있다"며 "특히 이번 행사에서는 여름 휴가철을 맞아 아이들과 함께 즐길 수 있는 여행·공연·체험 상품도 마련했다"고 했다.

홈앤쇼핑도 모바일 앱에서 특가 아이템들을 한데 모아 보여주는 '가격자유선언' 기획전을 진행한다. 이번 기획전은 17일부터 19일까지 사흘 간 진행되며 프리미엄 볶음밥 세트, 오한진 프리바이오틱스 등 여러 상품들을 최대 19% 할인된 가격에 구매할 수 있다. 자세한 내용은 홈앤쇼핑 모바일 앱 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr