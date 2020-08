[아시아경제 김민영 기자] 기상청은 15일 오후 12시 30분부터 서울 전역에 내려졌던 호우주의보를 해제했다고 밝혔다.

역대 최장기간 장마 끝 무렵인 이날 서울 등 수도권에 매우 강한 비가 내렸다.

기상청은 또 인천ㆍ강화ㆍ옹진에 발효했던 호우주의보도 해제한다고 밝혔고,

경기 수원 등 경기 24곳에 발효했던 호우주의보도 해제했다. 해당 지역은 수원ㆍ고양ㆍ성남ㆍ부천ㆍ남양주ㆍ안산ㆍ안양ㆍ시흥ㆍ파주ㆍ의정부ㆍ김포ㆍ광주ㆍ광명ㆍ군포ㆍ하남ㆍ양주ㆍ구리ㆍ의왕ㆍ포천ㆍ양평ㆍ동두천ㆍ가평ㆍ과천ㆍ연천이다.

용인ㆍ화성ㆍ평택ㆍ오산ㆍ이천ㆍ안성ㆍ여주에는 호우주의보가 유지되고 있다.

강원도에선 원주ㆍ횡성ㆍ영월ㆍ평창군 평지ㆍ강원 중부 산지에 호우주의보가 발효된 상태다.

