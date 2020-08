[해외주식 돋보기]“리프트, 2분기 바닥 확인… 아직 끝나지 않은 규제 이슈”

[아시아경제 구은모 기자] 리프트(Lyft·LYFT US)가 올해 2분기 실적의 바닥을 확인했다. 최악의 시기는 지났지만 규제 이슈로 추가 멀티플 확장은 쉽지 않다는 평가다.

리프트의 올해 2분기 매출액은 지난해 같은 기간보다 61% 하락한 3억3900만달러를 기록하며 컨센서스(3억3700만달러) 소폭 웃돌았다. 주당 순손실 또한 0.86달러로 컨센서스(-0.99달러)를 상회했다. 신종 코로나바이러스감염증(코로나19)의 영향으로 분기 및 연간 가이던스는 제시하지 않았다.

다만 7월 차량공유 탑승자가 4월 저점 대비 78% 성장했다는 점은 긍정적이라는 평가다. 김중한 삼성증권 연구원은 16일 보고서에서 “최근 미국 내 코로나19 확진자 및 사망자 수의 증가 추이를 반영할 때 2분기를 저점으로 수요가 빠르게 회복될 것”이라고 내다봤다.

문제는 최근 발생한 캘리포니아 법원의 AB5 예비명령. 즉 공유경제 노동자들을 독립 계약자가 아닌 직원으로 인정해야 하는 상황에 놓인 점이다. 우버와 리프트는 즉각 항소를 결정했지만 향후 불확실성이 확대되고 있는 상황이다. 컨퍼런스 콜에서 존 짐머 리프트 최고경영자(CEO)는 항소 실패 시 캘리포니아 내에서 서비스가 중단될 위험이 있음을 피력했다. 또한 최근 다라 코스로샤히 우버 CEO도 서비스 중단 가능성과 함께 직원을 위한 펀드 조성 등 제3의 방안을 제시한 바 있다.

항소가 받아들여지지 않을 경우 서비스의 중단이 11월까지 이어지며 매출에 영향을 미칠 가능성이 있다는 평가다. 김 연구원은 “11월 캘리포니아 주민들을 대상으로 주민투표에 의한 찬반 의사를 직접 물을 수 있어 주민투표 시 공유경제 업체에게 유리한 결과를 기대할 수 있다”고 설명했다.

이어 “차량공유 운전기사들을 대상으로 한 설문조사에 의하면 겸업 및 유연한 시간 활용 등 장점이 있기 때문에 약 60~70%의 운전자는 현재의 독립사업자 지위를 원하고 있고, 이미 서비스에 익숙해진 일반 시민들도 지속적인 서비스를 원할 가능성이 높다”고 전망했다.

투자심리 개선은 쉽지 않다는 평가다. 지난 12일 종가 기준 올해 예상 주가매출액비율(PSR)은 4.0배 수준으로 이미 과거 위기 이전(3.2배) 및 작년 수준(4.1배)에 근접했다. 김 연구원은 “시장 정상화를 가정할 경우 밸류에이션 부담은 일부 완화(2021년 PSR 2.8배)되지만 규제 관련 불확실성 발생으로 당분간 추가 멀티플 확장은 쉽지 않을 것으로 보인다”고 분석했다.

