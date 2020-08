"연세로 2년 계약"…'나혼산' 곽도원, 숲속 제주 라이프 공개

[아시아경제 박희은 인턴기자] 배우 곽도원이 제주에서 보내는 일상이 공개됐다.

14일 방송된 MBC '나 혼자 산다'에서는 배우 곽도원은 "혼자 산지는 20년이 훌쩍 넘었다. 여기는 제주도다. 연세로 2년 계약을 해서 렌트를 했다"고 밝혔다.

공개된 영상에서 곽도원의 집은 푸른 숲 한가운데 있어 눈길을 끌었다. 내부는 브라운 톤의 화사한 거실, 채광 좋은 침실로 이뤄져 있었다. 곽도원은 커튼 한 장 없는 제주도에서 햇빛을 받으며 아침을 시작했다.

그는 제주에서 살게 된 이유에 대해 "연극에서 단역만 계속해서 그만둘까 싶을 때 모 감독님이 함께 제주도 여행을 가자고 했다. 당시 게스트하우스에 머물렀는데 한 커플 빼고 전부 솔로였다"면서 "그들과 대화를 나누며 충고를 하다 보니 힐링이 됐다. 나는 좀 낫구나 싶었다"고 털어놨다.

그러면서 "당초 3박4일 계획했던 여행이 그렇게 보름이 됐다. 이후에 한 달, 두 달 그렇게 머물다가 오래 머물게 됐다"고 전했다.

이날 곽도원은 평소 친하게 지내는 윤도현에게 전화해 이전보다 더 숲속으로 들어왔다는 소식을 전했다. 이어 그는 윤도현의 노래를 틀어놓고 따라 부르며 빨래를 정리했다.

예초기를 빌리기 위해 외출에 나선 차 안에서는 소향의 노래를 따라 부르며 흥이 넘치는 모습을 보였다.

특히 그는 직접 만든 반찬들로 식사를 준비해 요리 실력을 뽐냈다. 곽도원은 식재료를 직접 구매한 뒤 가장 좋아하는 음식이라며 큰 냄비에 뭇국부터 준비했다. 또한 감자와 톳을 활용한 반찬 만들기에 나섰다.

방송에서 곽도원은 서울과 제주도를 오가야 하는 상황에 대해서 "불편한 점은 없다"고 말하며 제주 생활에 대한 만족감을 드러냈다.

