고창군 ‘대한민국 방방곡곡 여행박람회’ 홍보관 운영

[아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 전북 고창군은 오는 16일까지 경기도 고양시 일산 킨텍스에서 열리는 ‘대한민국 방방곡곡 여행박람회’에 참가해 관광 홍보관을 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 박람회는 대한민국 국제 관광박람회 조직위원회가 주최하고, 문화체육관광부, 농림축산식품부가 후원해 ‘여행, 일상이 되다’를 주제로 전날 개막했다.

지방자치단체, 국내외 관광 관련 기관, 여행사 등 190여 기관이 참가해 340여 개 부스를 운영한다.

고창군은 여름휴가 및 특별여행주간에 맞춰 생물권 보전지역에서 코로나19에 지친 몸과 마음을 치유하고 마음의 여유를 느껴볼 수 있는 안전하게 즐기는 지역의 자원과 명소를 소개한다.

그중에서도 수박, 멜론, 풍천장어, 복분자, 식초 등 최고의 브랜드 가치를 가진 농·특산품을 집중 홍보할 계획이다.

특히 군 홍보 동영상 상영, 관광 책자, 지도, 기념품 배포하고, 문화관광해설사와 함께하는 역사문화 여행 상담을 진행해 관람객들의 발길을 사로잡을 예정이다.

고창군 관계자는 “관내 전 지역, 생물권 보전지역의 아름다운 자연경관과 관광자원을 소개할 수 있는 좋은 기회가 됐다”며 “앞으로도 적극적인 관광 홍보로 많은 관광객을 유치하도록 최선을 다하겠다”고 말했다.

호남취재본부 김재길 기자 gjg7070@asiae.co.kr