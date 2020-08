[오늘날씨] 중부에 다시 장맛비…밤에는 열대야

[아시아경제 김봉주 인턴기자] 금요일인 14일은 중부지역을 중심으로 매우 많은 비가 내리겠고 강수량의 지역적인 편차가 크겠다. 또 낮 최고 기온이 36도까지 오르며 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효되겠다.

이날 새벽부터 경기북부와 강원영서북부에 비가 내리기 시작해 저녁에는 서울과 경기남부, 강원영서남부, 충청북부, 강원영동까지 차차 확대되겠다. 특히 돌풍과 천둥, 번개를 동반한 300mm 이상의 매우 많은 비가 오는 곳도 있겠다.

오늘부터 내일까지 예상 강수량은 서울·경기도·강원영서·충청북부·서해5도 100∼200㎜(많은 곳 300㎜ 이상), 강원영동·충청남부·경북북부 20∼80㎜, 제주도산지 5∼20㎜ 로 예보됐다.

이날 북한에도 매우 많은 비가 예상됨에 따라 경기북부 인근 강 유역(임진강, 한탄강 등)을 중심으로 수위가 급격히 상승할 수 있겠으니, 야영장과 피서지 야영객들의 안전사고와 비 피해 없도록 각별히 유의해야 한다.

원활한 대기확산으로 대기 상태는 청정하겠다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'이겠다.

지역별로 보면, 아침 최저기온은 △서울 26도 △춘천 25도 △강릉 26도 △대전 26도 △청주 26도 △대구 25도 △부산 25도 △전주 26도 △광주 26도 △제주 28도로 예보됐다.

낮 최고기온은 △서울 28도 △춘천 28도 △강릉 33도 △대전 32도 △청주 32도 △대구 36도 △부산 32도 △전주 34도 △광주 31도 △제주 36도 등이다.

기상청은 "최근 많은 비로 지반이 약해진 만큼 저지대와 저지대와 농경지 침수, 산사태, 축대붕괴 등 비 피해가 없도록 주의해야 한다"고 당부했다.

김봉주 인턴기자 patriotbong@asiae.co.kr